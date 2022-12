Twitter | Musk perde il sondaggio | per il 57 | 5% deve lasciare

Agenzia ANSA

Una bocciatura che ha del clamoroso. Gli utenti dihanno votato per rimuovere Elondalla carica di amministratore delegato del social network. Il patron di Tesla, che dopo un travagliatissimo iter ha acquistatoper 44 miliardi di ...ha acquistatoalla fine di ottobre per 44 miliardi di dollari; da allora, il titolo di Tesla ha perso il 33%, con gli investitori preoccupati chestia dedicando una parte ... Sondaggio di Musk: 'Devo dimettermi da ad di Twitter' e il 57.5% risponde 'sì' «Devo dimettermi» ha chiesto il patron del social ai navigatori. E il 57,5% di loro ha risposto sì. Un risultato prevedibile dopo settimane di polemiche per l'ondata di…