Roma | la piazza con l' elefante ' appesantito' | ecco di chi è la colpa di quei kg di troppo

RomaToday

Tra le tante vi è l' Obelisco della Minerva che si trova adella Minerva . Si tratta di un antico e particolare monumento egiziano trasferito adurante l'epoca imperiale. La sua curiosità...si è fermata per l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. La Basilica di Santa Maria degli Angeli gremita,della Repubblica chiusa al traffico, in strada migliaia di tifosi, dietro a un enorme ... Gli autobus bloccati per colpa della sosta selvaggia a piazza Bologna Si è tenuto domenica 18 dicembre 2022, l'appuntamento finale annuale di “OPEN YOUR MINE - Miniere Aperte”, a Carbonia, organizzato in piazza Roma dall'am ...Dopo gli assalti a Roma e la protesta a Bologna, nuovo blitz degli anarchici durante la notte contro la sede della banca Bnl a Cagliari in piazza Giovanni XXIII. La firma lasciata nella scritta su una ...