Quanto guadagna ogni anno Silvia Toffanin per Verissimo?

(Di lunedì 19 dicembre 2022)attualmente, grazie alla trasmissione, che lei conduce magistralmente dal 2006,circa 1.370.000 euro. Il rotocalco, lustro della fascia pomeridiana del fine settimana, le ha portato un grandissimo successo e sono in molti a voler sedere nel suo salotto per confessioni e rivelazioni esclusive. Aammontano i guadagni mensili di? La conduttrice dicome già detto1.370.000 euro, il che significa che dividendo per 12, il suo compenso mensile è di 114.160 circa. Una cifra davvero elevata conducendo solamente una trasmissione del fine settimana e qualche settimana a Striscia la ...

Corriere dello Sport

Nel frattempo, l'Esercito ucrainoslancio e riprende il controllo della regione ... la ritirata russa segna una pietra miliare perriguarda la resistenza dell'Ucraina all'invasione di ...... a chi spetta e quando Busta paga e taglio del cuneo fiscale: diaumenta lo stipendio nel ... che diventano quasi 10 per chi ne15mila. L'aumento nello stipendio supera di poco i 10 euro ... Argentina-Francia: i premi e quanto guadagna chi vince il Mondiale Montepremi record quello in palio ai Mondiali 2022 in Qatar: quanto ha guadagnato l'Argentina con la vittoria, i soldi destinati ai club e tutti gli altri premi.AGI - “Quiz da fare mentre fai la cacca” di Nathan Haselbauer guadagna la vetta della classifica dei libri più venduti in Italia su Amazon nell'ultima settimana: 201 quiz, da affrontare senza alcun bi ...