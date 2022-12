“Quando esco…” GF Vip 7 | bomba Ginevra e Antonino | è arrivata la verità È già deciso

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Due di picche perSpinalbese. L’ingresso in casa GF Vip 7 diLamborghini sembra aver proiettato la mente del gieffino verso un futuro insieme. Ma questo accadeva prima della frase che avrebbe potuto ribaltare la situazione in vista di un rapporto sentimentale trae l’ex Belen Rodriguez. PerSpinalbese sotto questo punto di vista sembra mettersi male. Due di picche adSpinalbese. Come sempre i colpi di scena sono a portata di mano e l’esperienza tra i gieffini insegna che talvolta basta veramente poco per ribaltare le situazione e i già precari equilibri tra i concorrenti. Se questo accade normalmente, la posta in gioco si alzaa essere tirate in ballo sono le delicatissime questioni sentimentali. Leggi anche: “Andate tutti a ...