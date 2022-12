Principe Harry | Elizabeth Hurley e la “donna più grande” con cui ha perso la verginità?

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ilnon smette di stupire e iniziano a emergere delle indiscrezioni sul suo libro biografico in uscita “Spare”. Il duca di Sussex ha rivelato infatti che quando era ancora adolescente perse lacon unapiùdi lui. In molti hanno parlato diche ha 19 anni più di lui. L’attrice però ha smentito categoricamente questa possibilità.è stata intervistata dal Times Magazine dove ha specificato senza peli sulla lingua: “Non sono io lapiùcon cui halail, non sono colpevole”. L’attrice ha parlato anche della recente morte del suo ...