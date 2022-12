Mbappé | chi è la fidanzata del calciatore francese? “Si chiama Ines Rau | è la prima playmate transgender di Playboy”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Argentina-Francia, Mondiale 2022. Difficilmente una finale come quella che si è tenuta in Qatar ieri 18 dicembre potrà essere dimenticata. Un match sofferto e avvincente, che ha visto trionfare la squadra di Lionel Messi. Ma l’altro protagonista indiscusso è stato sicuramente Kylian– 24 anni domani – che ha letteralmente fatto risorgere i francesi dopo il disastroso inizio partita. E proprio Mbabbé, come riportato da Eurosport, passa alla storia come il secondo giocatore di sempre a segnare una tripletta in una finale Mondiale dopo Geoff Hurst, in Inghilterra-Germania Ovest 4-2 del 1966. Giovane e talentuoso, tutti i riflettori adesso sono puntati su di lui (oltre che su Leo Messi, sul quale ormai abbiamo fatto l’abitudine). Scopriamo allora qualcosa di più sul fuoriclasse del Paris Saint-Germain. Classe 1998, KylianLottin è nato a ...