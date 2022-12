Gas | Pichetto “Il price cap può fermare la speculazione”

TGCOM

"Ha prevalso la volontà di tenere unita l'Ue", ha sottolineato, spiegando come il cap sia "... il disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità da quello del, piano che la Commissione ...... scrive in un tweet il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica , Gilberto. Gli fa eco la premier Giorgia Meloni: "L'accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo delè una ... Gas, Pichetto: "Price cap primo passo per calmierare le bollette" L’Unione europea ha trovato l’accordo sul price cap al gas. La notizia è stata contestata dalla Russia e accolta con favore dal premier Meloni.La decisione presa a maggioranza qualificata, servirà a evitare altre impennate delle quotazioni. Meloni: 'Vittoria dell'Italia, grazie anche a Draghi' ...