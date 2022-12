“Domenica In” | Mara Venier ricorda Sinisa Mihajlovic | la conduttrice commossa

Liberoquotidiano.it

Nel salotto diIn, Eros Ramazzotti si è raccontato aVenier : il pensiero del cantante è stato per la figlia Aurora, che a breve lo renderà nonno . Non sono mancati gli apprezzamenti ......Sinisa Mihajlovic che molti telespettatori diIn hanno giudicato come minimo fuori luogo, se non proprio di pessimo gusto. Eros Ramazzotti arriva nello studio di Rai 1 e intervistato da... Domenica In, il video di Mihajlovic: crollo per Mara Venier A Sant’Alessio e Piazza Albina terza edizione della mostra di installazioni all’aperto, ideata dall’ Associazione Amici dell’Aventino, patrocinata dal Municipio Roma I Centro e sponsorizzata dalla Fon ...Prima la reunion nel videoclip musicale di Ama, poi il bacio a Michelle Impossibile e oggi la dolce dedica. Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non ci potrebbe essere più amore e stima di così. E ...