Casamicciola | sopralluogo dei consulenti della Procura sui luoghi del disastro

anteprima24.it

, lunedì al via le perizie dei tecnici della Procura - Intanto, è previsto per lunedì 19 dicembre il primodei due consulenti tecnici nominati dalla Procura di Napoli nell'...- - >, lunedì al via le perizie dei tecnici della Procura - Intanto, è previsto per lunedì 19 dicembre il primodei due consulenti tecnici nominati dalla Procura di Napoli ... Casamicciola, sopralluogo dei consulenti della Procura sui luoghi ... I due superperiti nominati dall'ufficio inquirente hanno compiuto ricognizioni e accertamenti tecnici irripetibili nel centro abitato e sul fronte della frana ...Gaetano Di Meglio | Se la SS270 è chiusa ed è soggetta al pericolo del crollo della Casa Cantoniera e della Centrale Telecom è perché il comune di Casamicciola se ne è fregato per anni. Perché Forse ...