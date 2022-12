Ballando con le Stelle | Selvaggia Lucarelli difende il compagno Lorenzo Biagiarelli e attacca gli altri giudici

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 19 dicembre 2022)con lecontro gliil, definitivamente eliminato dacon lenell’ultima puntata del programma andata in onda su Rai 1 nella serata di sabato 17 dicembre. Ad essere ripescata per la finalissima della trasmissione, infatti, è stata Luisella Costamagna peraltro come ampiamente previsto dalla stessa. Quello che non è andato giù anon è tanto l’eliminazione dal programma, ma l’atteggiamento deglidella ...