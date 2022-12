Altroconsumo | focus sulle migliori capsule espresso da qualità a sostenibilità

(Di lunedì 19 dicembre 2022) ROMA – È risaputo che gli italiani amano da sempre il caffè di, non solo quello della moka ma anche e soprattutto quello in. Infatti, consumo delleha subìto una vera e propria impennata negli ultimi anni, basti vedere lo spazio che occupa sugli scaffali dei supermercati nel nostro paese.ha quindi scelto di analizzare 24 tipologie dicompatibili con il sistema Nvalutando diversi parametri, tra cui lae la lavorazione della materia prima, cioè dei chicchi di caffè, ma anche se lesono compostabili o meno. Innanzitutto, sono state misurate l’umidità contenuta nelle, per valutare lo stato di conservazione del caffè, e la quantità di materiali di origine ...

Tiscali Notizie

Negli ultimi anni hanno molto successo le macchine che funzionano con le capsule monodose (76% dei modelli venduti), è stato rilevato daperò che il prezzo medio d'acquisto è di oltre ...Secondoche ha analizzato 350 nidi privati di 8 città italiane (Bologna, Firenze, ... L'ultimodell'Ufficio Parlamentare di Bilancio segnala però che ci potrebbero essere dei ritardi ... Altroconsumo, focus sulle migliori capsule espresso da qualità a ... ROMA - È risaputo che gli italiani amano da sempre il caffè di qualità, non solo quello della moka ma anche e soprattutto quello in capsule. Infatti, ...24 prodotti diversi, analizzati in laboratorio per valutarne la composizione, l’impatto ambientale e, ovviamente, il gusto. Ecco i risultati dell’indagine ...