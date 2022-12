Un altro farmaco venduto a peso d’oro qui | ma quasi gratis all’estero | io mi sento usato!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ho scritto spesso da questo mio spazio del mondo della cura della salute. Ho parlato di farmaci specifici che ritengo siano da porre come unicoper la cura delle patologie importanti, che abbia le caratteristiche dei farmaci sperimentati ed approvati con un costo più vicino ai generici. Magari prodotti nella nostra azienda farmaceutica statale che produce solo prodotti per l’esercito. Ho scritto più volte che almeno i farmaci cronici potrebbero essere spediti direttamente a casa dei pazienti con un sistema collegato ad History Health, superando il mercato commerciale e permettendo un grande risparmio per le casse di tutti. Ho scritto più volte di farmaci antidiabetici ritirati dal mercato in molti paesi europei per le complicanze, mentre noi li troviamo nel prontuario del sistema sanitario nazionale. Più volte ho scritto di incongruenze legate all’uso di ...