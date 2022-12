Sacchi | «Mihajlovic era un tecnico coraggioso In un Paese che ha paura | lui non ne aveva»

(Di domenica 18 dicembre 2022) La Stampa intervista Arrigo. Parla di Sinisa, scomparso due giorni fa a causa della leucemia. «Era un grande giocatore, un signore generoso, l’anno scorso gli ho detto “ricorda che tu hai una squadra, ma hai anche e soprattutto una famiglia”. Eravamo al telefono, quando ho riattaccato, ho pensato: questa malattia non ti fa star male, ti porta via. Ci sono passato, un mio caro amico, un fratello, è morto dello stesso male quattro anni fa e si comportava proprio come Sinisa, pensava che continuare a fare finta di nulla lo avrebbe tenuto sulla terra più a lungo. Non è stato così». Crede chefosse consapevole di avere poco tempo?risponde: «Per niente. Lo chiamavo e gli ripetevo “non devi prendere neanche un colpo d’aria”. Lui amava troppo il calcioper immaginarsi senza e poi si sentiva ...

