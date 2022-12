Qatargate | D' Alema | ' Giusta l' intransigenza | io non faccio il lobbista'

Corriere della Sera

...fuori il nome di Massimo D', che sta fuori dal parlamento da quasi dieci anni, che non ha ruoli attivi ma certamente per la sua storia ha una certa influenza. Le persone coinvolte nel...Io le ho scandite, diciamo", ha aggiunto D'. Sul, "le persone coinvolte hanno una storia tale per cui non si può che rimanere colpiti e addolorati. Non trovo però accettabile che si ... D’Alema e il Qatargate: «Quelle banconote sono un’indecenza. Io Consulente, non affarista» L'ex premier Massimo D'Alema parla del Qatargate e condivide l'intransigenza di Roberto Speranza. Ma precisa che lui ora fa il consulente e che non ha più ruoli nella politica attiva ...Non si possono accettare porte girevoli tra politica e attività economica. "Io però non faccio né l'affarista né il lobbista". Lo ...