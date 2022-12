Perugia Minimetrò tra i servizi minimi del tpl che migliorano le performance comunali e regionali

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 18 dicembre 2022) “Questo Assessorato, con il supporto tecnico degli uffici delo Infrastrutture per la mobilità e TPL, dopo attento esame, condivide quanto richiesto dal Comune di Orvieto che ha proposto di includere ilo reso dalla funicolare fra i “” finanziati con il FNT, Fondo Nazionale Trasporti, senza alcun incremento della quota spettante del Fondo al comune di Orvieto, quindi senza andare ad intaccare la quota assegnata agli altri comuni”. Lo ha reso noto l’assessore regionale alle infrastrutture, Enrico Melasecche. “I tecnici – ha affermato l’assessore – hanno verificato il potenziale beneficio derivante dall’ accoglimento di tale proposta, sia per il comune richiedente che per la regione tutta in quanto il finanziamento con il fondo trasporti di questi, più efficienti degli ...