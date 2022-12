Papa Francesco | “Dimissioni? Già firmate in caso di impedimento medico”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Città del Vaticano – Nelin cuiBergoglio non fosse più in grado di continuare a governare la Chiesa cattolica a causa di un, lo stesso Pontefice ha già firmato le sue. Ad annunciarlo è lo stesso, in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo ABC, rispondendo alla domanda su cosa accadrebbe “se un pontefice fosse improvvisamente invalido a causa di problemi di salute o di un incidente”. La risposta è spiazzante: “Ho già firmato le mie”, ha risposto, aggiungendo di averlo fatto quando il Segretario di Stato vaticano era il cardinale Tarcisio Bertone. “L’ho firmata e gli ho detto ‘Indiper motivi di salute o altro, ecco le mie ...

Papa Francesco ammette di aver già firmato le dimissioni e lascerà in caso di malattia. Il pontefice non guarderà Argentina-Francia. Oggi è il giorno della fiale dei Mondiali in Qatar del 2022, alle ...Come "segno concreto del suo sincero desiderio di proseguire nel cammino ecumenico della verità" Papa Francesco ha restituito alla Grecia tre frammenti del Partenone che erano custoditi nei Musei ...