Lampedusa torna in allarme | naufragio al largo dell’isola | morta una bambina di due anni

(Di domenica 18 dicembre 2022). Quasi una cinquantina di migranti sono stati soccorsi, ma unadi dueè deceduta. Era stata portata con sindrome da annegamento al Poliambulatoriodopo essere stata soccorsa da una barca affondata a circa 10 miglia a sud di. La piccola viaggiava con la madre. Sullo stesso barcone era presente un altro bambino, che è finito in acqua ed era stato tratto in salvo in gravi condizioni. I medici, in questo caso, sono però riusciti a rianimare il piccolo. Le persone migranti tratte in salvo sono in tutto 43, originarie di Costa d’Avorio, Guinea e Camerun. Oltre alla piccola, sono stati portati al Poliambulatorio altri 3 migranti salvati dalla Guardia di Finanza e – secondo quanto appreso finora – avrebbero riportato gravi ustioni. Non è ...