La Roma rende omaggio a Sinisa Mihajlovic in un’affollata cappella funebre

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 18/12/2022 alle 16:51 TEC Le spoglie dell’ex giocatore e allenatore hanno raggiunto la cima del Campidoglio perché cittadini e autoritàsseroa una leggenda dello sport Tra i primi a presenziare allaci sono stati il ??presidente della Lazio, Claudio Lotito, e l’allenatore del Napoli, Luciano Spalleti. Migliaia di persone in fila la mattina presto. licenziare il serbostorico calciatore italiano, in unain fiamme situata nella sede del consiglio comunale di, Campidoglio. I resti dell’ex giocatore e allenatore hanno raggiunto così la cima ...