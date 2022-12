Incidente lungo il raccordo ‘Terra di lavoro’ | un decesso

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVilla Literno (Ce) – Sulla strada statale 7bis/Racc ‘di Terra diè provvisoriamente chiuso il tratto in direzione SP 101/Via Napoli al km 0,500, nei pressi di Villa Literno in provincia di Caserta, per consentire i rilievi a seguito di unautonomo. Per cause in corso di accertamento, l’ha coinvolto una moto e una persona è deceduta. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.