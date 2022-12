Calciomercato com – Gattuso | ‘Penso che non si debba piangere per la scomparsa di Sinisa | lui non vorrebbe’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 18 dicembre 2022) 2022-12-18 01:20:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: (ANSA) – ROMA, 17 DIC – “Posso con orgoglio affermare di essere stato amico diMihajlovic. Tra di noi c’era rispetto e stima reciproca che ci univa anche se non siamo mai stati compagni di squadra. Penso che oggi non siper la sua, lui non vorrebbe: verso di lui occorre invece quel rispetto che si deve alladi un uomo come lui”. Così Rino, in una dichiarazione all’ANSA. “E il rispetto – prosegue – si dimostra ricordando ciò che ha sempre insegnato: ricordo tante foto dicon la sua numerosa famiglia, tanti immagini dei suoi calciatori stretti intorno a lui nei momenti più difficili, ed è questo per me ‘l’essere uomo’, ...