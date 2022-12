Calcio | Inghilterra Southgate resta ct fino a dopo Europei 2024

La Sicilia

L'ex difensore è in carica sulla panchina dei Tre Leoni dal 2016 LONDRA () - Gareth Southgate rimarrà come ct dell'fino a dopo agli Europei del 2024. Lo ha confermato la Federcalcio inglese. Il 52enne ex difensore, nominato ct nel 2016, ha guidato i Tre Leoni alle semifinali dei Mondiali nel 2018 e ..."Siamo lieti di confermare che Gareth Southgate continuerà come allenatore dell'e guiderà la nostra nazionale a Euro 2024", ha dichiarato l'amministratore delegato della FA Mark ... Calcio: Inghilterra, Gareth Southgate confermato ct fino a Euro 2024 Dal rosso di reazione su Simeone fino al rigore decisivo che eliminò l’Argentina in Corea: come cambiò la storia di Beckham con l’Inghilterra.C'è la stretta di mano per il commissario tecnico, nonostante la nazionale si sia fermata ai quarti di finale dei Mondiali, eliminata dalla Francia ...