(Di domenica 18 dicembre 2022) Il pacco è arrivato puntuale. Un amaro regalo di Natale per. L?Agenzia delle Entrate, con tanto di raccomandata, ha chiesto al Comune della cittadina laziale di versare in poco...

ilmessaggero.it

...nonostante non conoscesse nulla della loro regione salvo il fatto che suo nonno (nativo di)... senza interessi e sanzioni, senza pagare il 3% diper accedere al meccanismo di ..., porta aiuti ai terremotati: gli danno… unda 4.000 euro! - guarda LE REAZIONI - L'avvocato Maria Grazia Piccinini, madre di Ilaria Rambaldi, 25enne studentessa morta nel crollo ... Amatrice multa-beffa: «C’era il terremoto, non pagarono l’Inps e l'Irpef» Il pacco è arrivato puntuale. Un amaro regalo di Natale per Amatrice. L’Agenzia delle Entrate, con tanto di raccomandata, ha chiesto al Comune della cittadina laziale di versare in ...