Udogie | «Da piccolo tifavo Milan Spero nella chiamata di Mancini»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Destiny, esterno dell’Udinese, si è raccontato a Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport Destiny, esterno dell’Udinese, si è raccontato a Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «. Quando ho iniziato a giocare a sinistra, mi sono innamorato di Marcelo. I migliori al mondo sono Theo Hernandez e Alphonso Davies. Io sono migliorato grazie alla squadra. Io sto imparando tanto con questo gruppo. Sottil? E’ diretto, mi piace e ha un’idea di gioco precisa. Premier League? E’ un campionato competitivo come la Serie A. Per ora la guardo in Tv e penso a migliorare. GIOVANI – «In Italia per il talento c’è solo che ci dà poca fiducia». ITALIA – «convocazione da parte die dovessi ...

