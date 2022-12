Tardelli | “Da noi mancano i fuoriclasse e forse l’amore per la maglia azzurra”

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – “innanzitutto i. Ci sono tanti stranieri nel campionato. Enon c’è lo stesso amore per lache avevamo noi”. Lo ha detto Marco, ex calciatore ed ex allenatore, campione del mondo nel 1982 con la, rispondendo a una domanda su come avesse vissuto la mancata partecipazione dell’Italia al mondiale 2022 in Qatar, durante la XVII edizione degli Oscar dello Sport svoltasi nel Salone d’Onore del Coni a Roma. Funweek.

Napoligol.it

'Tutto nasce da un'idea di Marco- spiegano i realizzatori - che in questo caso è stato un po' di più del 'goleador', ma anzi ci ha ispirato e ci ha guidato.poi ci siamo messi al ...... monsignor Fausto- È chiaramente il segno che la nostra società non va bene e deve ... Davanti ai risultati del dossier annuale della Caritas ognuno di, come anche la politica e le varie ... Tardelli: «Caro Diego ti chiedo scusa, sulla FIFA avevi visto quello ... Tutto gli argentini intorno a Messi come nel 1986 con Maradona Tutto gli argentini intorno a Messi come nel 1986 con Maradona L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, in collegamento da ...A La Stampa, Marco Tardelli ha parlato così del rendimento di Cristiano Ronaldo ai Mondiali in Qatar 2022, vissuti finora a fasi alterne ...