Snowboard | Scotty James e Queralt Castellet vincono nell’halpipe a Copper Mountain

(Di sabato 17 dicembre 2022) Si è da poco conclusa a(Stati Uniti) la prima gara dihalfpipe valevole per la Coppa del Mondo 2022-2023. Sia nella gara maschile sia in quella femminile gli atleti si sono dati battaglia in tre run e le emozioni non sono di certo mancate: andiamo a scoprire tutto ciò che è successo. Nella prova maschile la vittoria è andata all’australiano, autore di uno strepitoso 99.00 nella seconda run. Secondo lo svizzero Jan Scherrer con 96.25, mentre ha terminato in terza piazza il giapponese Kaishu Hirano con 88.25.cross, Alessandro Haemmerle si impone a Cervinia. Italia lontana dalle prime posizioni Tra le donne è stata la spagnolaa conquistare il successo grazie all’89.75 della prima run. ...

OA Sport

Specialsiti elvetici di freestyle e snowboard agli onori negli Stati Uniti: Mathilde Gremaud e Jan Scherrer hanno colto un secondo posto a Copper Mountain. La medaglia di bronzo olimpica 2022 del Big ...Olympic gold medalists Alex Hall and David Wise headline the U.S. Grand Prix at Copper Mountain airing on NBC Sports and Peacock.