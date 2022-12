Roma | 13enne costretta dalla nonna a prostituirsi | ‘Mi picchiava con il bastone’

(Di sabato 17 dicembre 2022) Avrebbe voluto vivere una vita ‘normale’, quella di unaspensierata. Tra primi amori, scuola, trucchi, confidenze con le amiche. E, invece, in quella sua vita da adolescente nulla sembrava normale: lei doveva andare a rubare, portare i soldi a casa e, vendere il suo corpo. Un incubo quello vissuto da una ragazzina rom, che ha deciso di ribellarsi a quellapadrona e di denunciare per ‘assaporare’ la libertà. Quella libertà che lei non aveva mai conosciuto. E che aveva sempre sognato. Perché a 13 anni molte sognano in grande, pensano al futuro, agli studi. Lei voleva solo essere libera di decidere, lei che a ogni tentativo di rifiuto veniva picchiatache avrebbe dovuto amarla e proteggerla, dopo la morte dei genitori. E che, invece, si è trasformata nella sua ...

Corriere Roma

Secondo quanto fanno sapere i carabinieri due degli odierni destinatari di misura cautelare sono altresì indagati nell'ambito del procedimento penale riguardante il suicidio delAlessandro ...... perché Tamburini concepì il coatto sintetico Ranxerox e la sua fidanzataLubna, e ... cui Liberatore consacrò il suo pennarello magistrale, choccava il pubblico in unafuturibile e ... Rifiuta le nozze combinate e di chiedere l’elemosina, 13enne denuncia i genitori: arrestati Una gran bella soddisfazione è arrivata oggi per la giovanissima, alunna dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Grottaferrata, cui è stato ...L'incidente si è verificato alle 7.30 in via Filippo Parlatore. Le condizioni del minorenne sono apparse subito preoccupanti: è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata ...