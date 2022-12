Piccoli imprenditori | tante idee | pochi progetti | zero profitti Perché?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Isi domandano spesso: “non riusciamo a fare di meglio con l’innovazione?”. La sfida per produrre nuovee ricavarne degli utili è diversa da azienda ad azienda. Ma la tipicità di quanto avviene nelle piccole imprese è paradigmatica di un modello che non tiene conto della cosiddetta “catena del valore dell’innovazione”. Essa è formata dalle tre fasi principali dell’innovazione (la generazione dell’idea, la conversione in prodotto e la diffusione di questi prodotti e di queste pratiche). Non utilizzando questo quadro di riferimento, inon acquisiscono una visione completa dei loro sforzi di innovazione. Non possono identificare i punti più deboli e adattare le best practice nel modo migliore per rinforzarli....