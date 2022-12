Nuovo codice appalti pubblici | cosa cambia? Dai subappalti alla revisione dei prezzi | più competizione nei servizi

Il Post

Ildura 30 giorni dalla data di emissione . Superato questo lasso di tempo, il voucher verrà ...annullato e il beneficiario sarà obbligato a ripetere da zero la procedura per ottenerne uno...Ma, poi, dato che io non mi accontento dell'ordinario, ho pensando ad unprogetto: doveva ... Ma come si produce un Bitcoin "Ilcrittografico che costituisce un Bitcoin è prodotto dai ... Il governo ha approvato una riforma del codice degli appalti Il ministro in collegamento streaming ha annunciato anche un possibile rientro nella Lega in Consiglio comunale con Luana Cavallo ...Il ministro Salvini: "Questo nuovo Codice garantirà trasparenza e permetterà di aprire cantieri in tempi più veloci" ...