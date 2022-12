Menù di Natale VelvetMAG | tre secondi piatti per la Vigilia

Leggi su velvetmag

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ladiè alle porte, manca meno di una settimana, ci ritroveremo tutti a tavola con i nostri cari per celebrare una delle feste più belle dell’anno. E dopo avervi svelato le nostre tre proposte di primi, oggi vogliamo proporvi treche faranno innamorare i vostri commensali! Anche per questa parte delfirmato, abbiamo pensato di optare per due opzioni a base di pesce ed una vegetariana per accontentare i palati e le preferenze di tutti gli ospiti!diLe prime due ricette vedono protagoniste due tipologie di pesce molto semplici da preparare, ma che potrebbero nascondere qualche piccola insidia! Per questo vi consigliamo di farvi pulire il pesce dal vostro pescivendolo di ...