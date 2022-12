Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 17 dicembre 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 17 dicembre 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 15, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 61 (109) 50 (97) 87 (74) 64 (63) 6 (61) Cagliari: 14 (78) 43 (72) 40 (63) 88 (62) 17 (55) Firenze: 82 (83) 49 (69) 26 (58) 81 (57) 15 (52) Genova: 61 (67) 47 (58) 62 (57) 35 (52) 28 (48) Milano: 59 (163) 75 (107) 11 (102) 46 (99) 25 (51) Napoli: 42 (85) 82 (68) 50 (68) 13 (67) 60 (59) Palermo: 85 (72) 45 (69) 12 (62) 52 (59) 84 (52) Roma: 23 (108) 55 (63) 38 (58) 3 (54) 72 (52) Torino: 77 (69) 30 ...

Today.it

, Gratta e vinci e chi più ne ha più ne metta. A oggi la differenza sostanziale tra i tre concorsi è di certo la posta in palio, al di la delle differenze sostanziali tra i ...1500 pesci e 1 milione litri d'acqua 16 Dicembre Estrazioni del, dele del Million Day Estrazione Million Day Venerdì 16 Dicembre 2022: i numeri vincenti 16 Dicembre Zon.it è una ... Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 15 dicembre 2022 La dea bendata bacia ancora la città di Castellammare di Stabia e la Campania, ancora protagoniste al Supernalotto ...L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo di euro dall'inizio dell'anno.