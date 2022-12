Jane Fonda interrompe la chemio | «Il tumore è in remissione» Che cos' è il linfoma non Hodgkins che l' ha colpita

Open

Tre mesi fa la terribile diagnosi. Jane Fonda ha annunciato ai suoi fan su Instagram di avere un tumore: una forma «molto curabile» di linfoma non Hodgkin. E adesso, fortunatamente, arriva la sua rassicurazione. Il cancro che l'ha colpita è entrato in remissione e l'attrice ed ex guru del fitness non deve più sottoporsi a cicli di chemioterapia. "Mi sento così fortunata", ha detto.