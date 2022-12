Inter | Dalic risparmia a Brozovic la finalina Mondiale | nessun problema fisico

(Di sabato 17 dicembre 2022) Marceloesentato dallatra Croazia e Marocco Buone notizie dal Qatar per l’arrivano da Marcelo. Il centrocampista croato non al meglio dopo il match contro l’Argentina salterà si lacontro il Marocco, ma secondo il Corriere dello Sport, le sue non desterebbero alcuna preoccupazione. “Il fatto che la Croazia abbia deciso di esentare Marcelodalla “” con il Marocco rappresenta comunque una boccata di ossigeno per l’, considerato che il centrocampista nella semifinale con l’Argentina ha avvertito un fastidio ai flessori della coscia sinistra, lo stesso muscoloessato dallo stiramento che lo ha messo fuori gioco ...

Calciomercato.com

Il centrocampista di proprietà dell'Inter non è al meglio e dovrebbe essere sostituito da uno tra Majer e Jakic. Dalic ha già fatto intendere che non rischierà nessun giocatore che non è al 100%. Il centrocampista dell'Inter si era fermato per un fastidio muscolare nel corso della semifinale persa dalla sua Croazia contro l'Argentina e, in vista della finalina contro il Marocco, non sarà schierato dal ct. Il Ct Dalic intende confermare grossomodo la formazione che ha perso la semifinale contro l'Argentina. Vlasic verso una maglia da titolare al posto di Pasalic. Kramaric favorito su Livaja per il ruolo ...