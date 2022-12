Donatella Versace taglio scalato | la 67enne detta moda con il suo nuovo look

(Di sabato 17 dicembre 2022)è tornata al suo business preferito: l’alta. Attivissima e instancabile, la stilista calabrese di 67 anni ha uno stile unico al quale non ha mai rinunciato in anni e anni. Di recente ha però sfoggiato unche non è passato inosservato. Se ancheabbandona i suoi lunghissimi capelli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Tag24

Si è affidata all'audacia di, stilista che la considera una vera e propria musa e che questa volta ha esaltato la sua silhouette con un completo in pieno stile biker. La cantante ha ...Imitatrice di straordinario talento, tra i suoi personaggi di maggiore successo ricordiamo: Ornella Vanoni, Sabrina Ferilli, Carla Fracci,, Belèn Rodrìguez e la criminologa Roberta ... Donatella Versace età, marito, figli, patrimonio, prima e dopo Donatella Versace è tornata al suo business preferito: l’alta moda. Attivissima e instancabile, la stilista calabrese di 67 anni ha uno stile unico al quale non ha mai rinunciato in anni e anni. Di ...Sta per tornare una nuova edizione dell'evento televisivo più atteso dell'anno nel nostro paese: il Festival di Sanremo. Dopo aver ...