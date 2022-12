Classifica FIMI | Jovanotti esordisce dietro I Pinguini e Shiva Flop X Factor | Beatrice Quinta unica concorrente in top100 è all’87esimo posto L”acclamata’ Ambra è 83esima

(Di sabato 17 dicembre 2022)alla finale di XPochi cambiamenti, rispetto a sette giorni fa, nella nellarelativa alla settimana dal 9 al 15 dicembre 2022. Negli album si sono riconfermati infatti iTattici Nucleari con Fake News, mentre nei singoli continua il dominio di Quevedo: Brzp Music Sessions, Vol.52 di Bizarrap & Quevedo. Ecco tutte le posizioni.– I singoli Al primodei singoli, come anticipato, ci sono ancora Bizarrap & Quevedo. Al secondoTattici Nucleari con Ricordi (=), mentreè in terza e quarta posizione con Non Lo Sai (+3) e Alleluia (-1), cantata con Sfera Ebbasta, e settimo e diciottesimo con Take 4 (-2) e Vorrei (-8), ...

A questi risultati internazionali, si va ad aggiungere il debutto al primo posto per "Flop" nelladegli album più venduti, rimasto saldo per tre settimane consecutive, mentre "Kumite" ...... nelle band Little Taver e i Rio, esordisce con il primo singolo "Ogni piccola pazzia" e il suo album d'esordio, "Mare Dentro", è arrivato subito al 16esimo posto ina cui sono ... Classifiche di vendita FIMI settimana 50: i Pingui Tattici Nucleari ancora primi fermano "Il disco del sole" di Jovanotti alla #3 Che cosa ci fa il nuovo album di Francesco Guccini - un disco di canti anarchici, chiamato Canzoni da intorto - al quarto posto della classifica FIMI degli album più venduti della settimana e al secon ...