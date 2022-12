Tredicesime | in arrivo 45 | 7 mld ma un terzo va per bollette e conti

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Cresce la tredicesima, ma cresce anche il peso dellee deiin sospeso. Dopo il crollo del 2020 e il leggero aumento del 2021, quest’anno l’ammontare della mensilità aggiuntiva dovrebbe arrivare a 45,7 miliardi di euro, oltre 2 miliardi in più rispetto allo scorso dicembre, grazie all’incremento del numero di occupati dipendenti. La quota destinata alle, complice il caro-energia, aumenta però del +47,1%, per un totale di quasi 15 miliardi, 5 miliardi in più del 2021 e undell’ammontare complessivo delle. A stimarlo è Confesercenti. La tredicesima resta comunque un’iniezione di liquidità che dovrebbe generare almeno 20,6 miliardi per gli acquisti nel periodo delle feste, anche se la cifra è in leggero calo rispetto i livelli del 2021 (-1,8%). Di ...

