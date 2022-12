Torino | Juric cambia la squadra | quanti movimenti a gennaio

Leggi su serieanews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sono tanti idi mercato che ilfarà a, Ivanrivoluzionerà la sua rosa in tutti i reparti Sono giorni di programmazione, il mercato apre i battenti ama iprendono corpo in queste settimane. Ilprepara imenti, ci sono scenari aperti in tutti i reparti. Berisha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.