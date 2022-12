Tenta di strangolare la compagna davanti al padre | preso

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un uomo di 54 anni é stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver brutalmente picchiato lae averto di strangolarla in un appartamento a Biassono (Varese). A dare l'allarme é ...

Un uomo di 54 anni é stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver brutalmente picchiato la compagna e aver tentato di strangolarla in un appartamento a Biassono (Varese). A dare l'allarme é ...L'uomo ha chiamato i carabinieri, la donna vittime di violenze da anni con la figlia più grande: quattro anni fa arrivò incinta e con la mascella rotta all'ospedale ... Tenta di strangolare la compagna Secondo la ricostruzione dei militari, poco prima, durante una lite per banalità, lui l'ha prima strattonata e poi presa a pugni e calci, infine ha tentato di strangolarla Un uomo di 54 anni è stato a ...Un uomo di 54 anni é stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver brutalmente picchiato la compagna e aver tentato di strangolarla in un appartamento a Biassono (Varese). A dare l'allarme é st ...