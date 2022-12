T&D | con supporto Invitalia investimento da 50 mln per resort in Calabria

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Labitalia) - Undi lusso inper favorire lo sviluppo in un'area tradizionalmente vocata al ‘prodotto mare', affiancando all'offerta turistico-alberghiera anche quella del turismo congressuale. E' l'Aldiana Club, nato a Villapiana, in provincia di Cosenza, grazie aldiattraverso il contratto di sviluppo. Undi circa 50 milioni di euro, di cui oltre 18 a fondo perduto, realizzato dalla T&D Exclusive, azienda partecipata al 100% dalla Tourism & Development, che opera nel settore immobiliare e in particolare nella costruzione di complessi residenziali, commerciali e turistici. “La T&D Exclusive, attiva nel settore turistico, è proprietaria delAldiana Club, ...

Domani

... come i missili italo - francesi del sistema SAMP/. Il Patriot è un sistema missilistico guidato terra - aria che è stato schierato per la prima volta nel 1980 e può colpire aerei, missili da ...E sulla mamma aggiunge: "ra noi c'è il legame più bello che si possa avere con un genitore, di totale confidenza . Non c'è parte della mia vita che io non possa condividere e raccontarle. E' un ... Fenomenologia del nuovo trionfo di T’appartengo Sempre la stessa durante le partite dell'Argentina, quando gioca il marito Lionel Messi: il significato della maglia di Antonella Roccuzzo ...Annuncio vendita Kia Stonic 1.0 T-GDi GPL DCT Style nuova a Modugno, Bari nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...