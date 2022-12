Sono guarito e Annuncio clamoroso | Vittorio Feltri riscende in campo

(Di venerdì 16 dicembre 2022)in. "Finalmente, basta guai, intendo candidarmi per le regionali in Lombardia nelle liste di Fratelli d'Italia in omaggio a Giorgia Meloni che stimo molto", ha scritto sui social il direttore editoriale di Libero. Parole ribadite in una intervista al Corriere della sera. "Con l'inizio dell'autunno non ho più avuto alcun problema e questo mi dà la voglia di fare qualcosa di fresco e di nuovo", ha detto il giornalista sul cancro che lo aveva colpito. Dopo essere stato capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale di Milano, la corsa alle Regionali: "può essere un'esperienza divertente". Lo ha chiesto Meloni? "No,stato io ad avvisarla che mi sarei voluto candidare e lei è stata molto contenta". Sui candidati in corsa che sfidano ...

ilGiornale.it

Ma è una cronicità che pone comunque dei problemi, con il paziente che torna a vivere ma non è completamente. Quindi le emozionitante e possono nascere le angosce e le paure, ma anche ...Il giornalista, finalmentedal tumore al seno che lo aveva colpito qualche tempo fa, adesso ... medici e ospedaliormai alle spalle e la voglia di rimettersi in gioco è tanta. Diventare ... "Sono guarito e mi candido in Lombardia. Moratti La politica è un ... Vittorio Feltri riscende in campo. "Finalmente guarito, basta guai, intendo candidarmi per le regionali in Lombardia nelle liste di Fratelli ...Firenze: Sono 1.266 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 267 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 999 con test rapido. Il numero dei contag ...