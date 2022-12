Qatargate e Soumahoro | Paragone | addio al mito dell' uomo buono di sinistra

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Quando il gatto non c'è i topi ballano, era solita ripetere mia nonna. Ecco, per capire cosa unisce la vicendae cooperative legate alla suocera e alla moglie die il vergognoso scandalo internazionale sulle mazzette pagate da emiri del Qatar e, scopriamo adesso, dagli 007 marocchini alla ong Fight impunity, potremmo partire dall'assenza del gatto. Anche perché i topi che ballano e che sguazzano nel ricco formaggio iniziano a essere noti (e siamo solo all'inizio). Chi sono i gatti allora? Tutto quel mondo di salotti, di relazioni, di amicizie legate alla(dal Pd ad Articolo 1 passando per Verdi e Sinistre varie) cui viene comodo mettersi la cipria del buonismo e dividere il mondo in buoni e cattivi, misericordiosi e diavoli, in uomini e bestie, in fascisti e non si sa bene cosa. Però si tratta di una divisione ...