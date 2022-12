Poliambulatorio | Russo | “Una beffa | e l’on Intravaia annunciava la nascita di una struttura con 10 15 ambulatori”

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Sulsi intervenga immediatamente e si evitino disagi per i cittadini più deboli e già colpiti dai problemi per cui si rivolgono al”. Tonino, già deputato nazionale del PD, stigmatizza la situazione che si è venuta a creare a Monreale. “Ricordiamo che nei mesi prima delle elezioni regionali il neo deputato Marcola possibilità di realizzare “Una casa di comunità nei pressi deldi Monreale”. Questo intervento, come tanti altri, è finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dal precedente governo nazionale. Ovviamente, non si faceva cenno al governo nazionale e invece si aggiungeva un’altra notizia, di cui non si ha riscontro ...