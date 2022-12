Ospedale Sant’Orsola | “Abbiamo combattuto con Sinisa Profondo dolore per la sua scomparsa”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Francesca Bonifazi direttrice del programma Terapie Cellulari Avanzate dell’Irccs Policlinico didi Bologna ha parlato con l’ANSA diMihajlovic e della malattia che lo ha colpito nel 2019. “io l’ho seguito fino alla fine, per me è stato un paziente perfetto, con una grande personalità e al tempo stesso con la capacità di affidarsi totalmente. Aveva una malattia molto brutta, tra le più aggressive che io abbia mai visto. Il messaggio che ha dato a tutti noi, il suo grande insegnamento, è il coraggio di andare avanti. Il coraggio di non aver paura di affrontare qualcosa che non si conosce, di sapersi affidare, di lottare senza temere il. Ha sofferto molto, ma lo ha fatto con grande dignità. E il coraggio lo prendevamo insieme, ce lo davamo reciprocamente”. La dottoressa ha poi ...