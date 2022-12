OPPO A58x è ufficiale con display a 90Hz | MediaTek Dimensity 700 e ricarica rapida

Libero Tecnologia

L'ultimo arrivato annunciato in questi giorni è l'che diventa di fatto lo smartphone "d'entrata" del brand posizionandosi per caratteristiche tecniche e prezzo al di sotto dell'A58G....Adesso possiamo dire che il nuovo5G è finalmente ufficiale : il device è stato presentato in Cina ed è dotato di uno schermo LCD da 6.56 pollici con risoluzione HD+ di 1612 x 720 pixel a 269ppi e frequenza di refresh rate a ... Oppo A58x ufficiale: caratteristiche e prezzi Un nuovo smartphone di fascia bassa è in arrivo: le caratteristiche di oppo A58x e il prezzo sul mercato cinese ...Suara.com - Oppo OHealth H1 resmi dikenalkan di ajang Oppo Inno Day 2022. Ini adalah monitor pemantau kesehatan untuk para keluarga. Oppo Indonesia mengatakan, pihaknya telah berinvestasi untuk mengem ...