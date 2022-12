Omicidio-suicidio a Palermo | 41enne uccide a coltellate la compagna | poi si toglie la vita

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un uomo di 41 anni, Salvatore Patinella, ha ucciso alaGiovanna Bonsignore, di tre anni più grande, e poi si è tolto la. È successo nell’appartamento della donna in via Giovanna D’Arco a Villabate, paese alle porte di. Dopo aver infierito contro lacon un coltello, l’uomo si è ucciso con la stessa arma. La vittima, riferisceToday, faceva la volontaria in un’associazione culturale ed era molto conosciuta in città: aveva una figlia e stava insieme al suo omicida da quattro anni. Sembra che i due litigassero spesso, anche se non risultano denunce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco: a dare l’allarme, informa sempre la testata locale, è stato un amico di ...

