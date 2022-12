NFL 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ie ledella stagione NFL. A sette mesi di distanza dal Super Bowl LVI, che ha visto trionfare i Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals, torna l’imperdibile spettacolo con il football a stelle e strisce. Diciotto settimane di regular season una più combattuta dell’altra, ma alla fine si deciderà tutto nei playoffs. Perché solo in due arriveranno a contendersi il Super Bowl LVII, in scena il 12 febbraioallo State Farm Stadium di Glendale. TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LENFLAMERICAN FOOTBALL CONFERENCE -AFC EASTBuffalo Bills 10-3-0 Miami Dolphins 8-5-0 New England Patriots 7-6-0 New York Jets 7-6-0 -AFC NORTHBaltimore Ravens 9-4-0 Cincinnati Bengals 9-4-0Cleveland ...

Huddle Magazine

Come di consueto sono poche le sfide andate in scena nel giovedì americano di Regular Season NBA/2023 , che fino a gennaio cerca di evitare lo 'scontro' televisivo con l'. Ma sono andati in scena quattro incontri che ci hanno comunque detto qualcosa. Ad esempio che abbiamo una nuova ...Vincono anche a Seattle, 21 - 13, contro i Seahawks, nel Thursday Night che apre la 15ma giornata. Conquistano così il settimo successo consecutivo e la Division, la Nfc West, qualificandosi ... Le pagelle di week 14 NFL 2022 Il San Francisco 49ers Può spazzare via le serie stagionali vs Seattle Seahawks Sarà la prima volta dal 2011, quando i due rivali dell'NFC West si ...Sulla piattaforma on line del gruppo inglese arrivano Eurolega, Eurocup e Serie A di pallacanestro e alcune partite della Serie C di calcio ...