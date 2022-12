Nella storia del camion pieno di hashish scomparso nel crollo del ponte Morandi non torna niente

Corriere dello Sport

Soprattutto quando da presidente della Rai riuscì per la prima voltadella televisione pubblica a raggiungere il pareggio di bilancio, ma la politica è un'altra cosa. Che si metta a fare ...Stesso risultato anche per i sudamericani,sfida degli ottavi di finale contro l'Australia. Ad assisterlo i connazionali Sokolnicki e Listkiewidz, mentre al Var ci sarà Kwiatkowski. Quarto uomo ... Francia-Marocco, gol di Kolo Muani terzo più veloce nella storia dei Mondiali da subentrato Giorgio De Trizio, uno dei calciatori con più presenza nella lunghissima storia del Bari, è intervenuto ai nostri microfoni per parlare del percorso dei galletti in campionato ...Tutte le cifre del Festival di Sanremo 2023 e delle passate edizioni: i cachet di conduttori, ospiti e cantanti in gara, quanto spende la Rai ...