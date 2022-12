Minacce e violenza a 24enne di Colle Sannita | condannato ad 1 anno e 2 mesi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, dottoressa Gelsomina Palmieri haa 1e 2di reclusione l’imputato Danilo Vignogna residente a Reino, difeso dagli avvocati Spartico Capocefalo e Alfonso Nava, con provvisionale di € 5000,00 a favore della parte civile F. M. (del ’98), difesa dall’avvocato Nazzareno Fiorenza, oltre al riconoscimento delle spese legali. In ordine al reato diperché il Vignogna con reiterate ingiurie e molestie poste in essere durante la loro relazione sentimentale e anche dopo e, altresì, percuotendo la parte civile più volte, le causava, almeno in una occasione, lesioni, contusioni e trauma cranico con prognosi di sette giorni. Con ciò, ingenerando nella giovane donnadi ...