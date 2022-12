Mes | Rampelli | ' Europa a due dimensioni | una che sostiene chi è in difficoltà Un' altra che ha la tagliola'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) - 'Mentre c'è il problema di adeguare il Pnrr, arriva la conferenza stravagantedella Lagarde in cui si dice all'Italia che saranno congelati gli acquisti dei Titoli di Stato, noi siamo la prima ...

Tiscali Notizie

- 'Mentre c'è il problema di adeguare il Pnrr, arriva la conferenza stravagantedella Lagarde in cui si dice all'Italia che saranno congelati gli acquisti dei Titoli di Stato, noi siamo la prima ...Invece sono stati completamente ignorati dossier chiave come il Pnrr e ilche hanno una loro ... Potremmo dire che i Fratelli stanno a Meloni tanto quanto Crosetto, La Russa o(che, ... Crosetto scippa la leadership a Meloni, il ministro fa politica. La premier ancora tentata dal comizio "Mentre c'è il problema di adeguare il Pnrr, arriva la conferenza stravagantedella Lagarde in cui si dice all'Italia che saranno congelati gli acquisti dei Titoli di Stato, noi siamo la prima nazione ...