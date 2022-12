LIVE Snowboardcross | Cervinia 2022 in DIRETTA | eliminati tutti gli azzurri

(Di venerdì 16 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.25 Nella seconda semifinale passano Trespeuch e Brockhoff. Saranno loro in finale con Petit Lenoir e Bankes. 11.22 E invece non ci saranno italiani nelle finali di: Belinghieri viene scavalcata sul finale da Petit Lenoir che passa con Bankes. Quarta Carpano. Entrambe le italiane in Small Final. 11.20 Ora le semifinali al femminile: subito nella prima Sofia Belinghieri e Caterina Carpano, obiettivo almeno un’azzurra nella Big Final. 11.18 Nell’ultimo quarto di finale si qualificano Dierdoff e Sodogas. 11.15 Caduta nella terza batteria e volano in semifinale Bozzolo ed Haemmerle. 11.13 Clamoroso: dopo un lungo review viene retrocesso Vedder e avanza Noerl. 11.11 Eliminato anche il teutonico Noerl, detentore della sfera di cristallo. Avanzano Berg e Vedder. 11.09 Ci si aspettava tanto ...

OA Sport

Al femminile purtroppo pesa l'assenza di Michela Moioli: la bergamasca è ancora ai box per i problemi alla schiena. Proveranno a non far sentire la mancanza Caterina Carpano e Sofia Belinghieri . ...11:54 Subito sul podio dunque Omar Visintin, che inizia col piede giusto la stagione di Coppa del Mondo di. Noerl ricomincia da dove aveva finito, ovvero salendo sul gradino più alto ... LIVE Snowboardcross, Cervinia 2022 in DIRETTA: Visintin e Sommariva all'attacco. Assente Michela Moioli Si contano ormai le ore per la gara di Coppa del Mondo del 2022-2023 di snowboardcross che, a Cervinia, si disputerà venerdì 16 dicembre del 2022. Precisamente, a partire dalle ore 10,30 con la copert ...sulla neve.Sbarca a Cervinia la Coppa del Mondo di snowboardcross, per il secondo appuntamento stagionale, fissato per venerdì 16, con qualifiche previste venerdì 15 dicembre. La bergamasca Moioli anc ...