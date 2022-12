Juve | non avresti dovuto cederlo | dopo di lui è andato tutto male

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Con questo giocatore laandava davvero alla grande. Purtroppo però una scelta inizialmente sensata ora sta rivelando l’esatto opposto. Lagrazie a questo fuoriclasse andava alla grande. Inizialmente etichettato come l’ennesimo talento dal quale diffidare, ad oggi è una pedina fondamentale per l’ecosistema di Allegri. O per meglio dire, lo sarebbe. La PresseIl giocatore è stato infatti ceduto ad un miglior offerente. Una squadra che ad oggi ha collocato il giocatore al centro del suo progetto. Scelta sensata, visto come stanno andando le cose per i diretti interessati. Non si può dire lo stesso per i bianconeri, che ad oggi masticano amaro per via di questa scelta infelice. Come già detto in passato, il problema principale della squadra riguarda il reparto difensivo. Questo è infatti il settore che richiede maggiori interventi sul mercato. ...